Президент России: количество поступивших поправок в Конституцию – серье

Более полутысячи предложений по корректировке Конституции направили россияне. Активность граждан страны оценил президент Владимир Путин.

Сегодня он встретился с членами рабочей группы.

"Вы почувствовали, насколько люди активно реагируют, да и количество поправок, их уже, по-моему, поступило, проектов поправок, свыше пятисот", — отметил глава России, назвав такую ситуацию "серьезным вызовом".

Он подчеркнул, что предстоит большая кропотливая работа.

"Чрезвычайно важно выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить то, что было создано большим трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции", — заявил Владимир Путин.

Также глава государства оценил предложение усилить статус русского языка в Конституции. Он согласился с тем, что русский язык — "фундаментальная ценность нашей страны, язык межнационального общения". Однако над вопросом о внесении такой поправки в главный закон страны стоит подумать.