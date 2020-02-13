Губернатор Калужской области подал в отставку

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов подал прошение об отставке по собственному желанию. Президент России Владимир Путин отставку принял, сообщила 13 февраля пресс-служба Кремля.

Анатолий Артамонов возглавлял Калужскую область почти два десятка лет. Он был избран губернатором в ноябре 2000 года. В 2004-м жители Калужской области поддержали его кандидатуру во второй раз. В 2005 и 2010 годах назначался на пост губернатора президентом.

До сего дня был вторым из действующих губернаторов по продолжительности пребывания во главе региона (первый — губернатор Белогородской области Евгений Савченко).

Временно исполняющим обязанности губернатора Калужской области назначен Владислав Шапша. До этого назначения он возглавлял администрацию города Обнинска (Калужская область).