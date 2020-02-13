Путин объяснил идею о гражданстве президента

Норму о гражданстве президента объяснил сегодня Владимир Путин. Это одна из поправок в Конституцию России.

По словам президента, он сознательно предложил ввести эту норму. Она ограничит список лиц, которые не смогут занять главный государственный пост. Например, главой России никогда не станет гражданин республики, входящей в состав бывшего СССР.

Речь об этом шла на встрече президента Путина с членами рабочей группы по внесению изменений в главный закон страны. Глава государства уже подчеркнул, что понятия "мама" и "папа" в России никогда не будут заменены на формулировки "родитель №1" и "родитель №2".