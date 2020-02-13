В России проработают понятия семьи

Понятия семьи обсуждали сегодня на встрече Владимира Путина с рабочей группой по внесению изменений в Конституцию. Глава России обозначил необходимость проработать вопросы формулировок.

Он также подчеркнул, что понятия "мама" и "папа" не исчезнут из российских законов.

"Что касается "родителя №1" и "родителя №2", я уже как-то публично говорил и повторю ещё раз: пока я президент, у нас не будет родителя №1… У нас будет папа и мама", — заявил президент.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на встрече принято перенести день выборов на будний день и сделать его выходным. Идею уже поддержал Владимир Путин.