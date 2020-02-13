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Источник Правда.Ру

Генконсульство еще одной страны откроется в Казани

Политика

Генеральное консульство королевства Саудовская Аравия откроют в России. Оно появится в Казани.

Инициатором выступило Министерство иностранных дел России. После рассмотрения в правительстве распоряжение об открытии генконсульства подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и полномочными представителями президента Российской Федерации в Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах, об открытии в городе Казани генерального консульства королевства Саудовская Аравия", — говорится в распоряжении, которое сегодня опубликовали на портале правовой информации.

Консульский округ объединит в себе несколько регионов России: Саратовскую, Ульяновскую, Кировскую, Нижегородскую, Самарскую, Оренбургскую и Пензенскую области, Мордовию, Северную Осетию, Татарстан, Удмуртию, Ингушетию, Дагестан, Башкортостан, Кабардино-Балкарию, Чечню, Чувашию, Марий-Эл, Пермский край.

Ранее "Правда.Ру" писала, что власти Саудовской Аравии еще больше упростили визовый режим. Туристы, у которых есть виза в США или Великобританию, смогут получить разрешение на въезд по прибытии в Саудовскую Аравию. Это правило распространяется и на тех, у кого есть шенгенская виза.

Темы казань татарстан михаил мишустин саудовская аравия генеральное консульство
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