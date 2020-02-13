Председатель парламента Ирака приедет в Россию

Представители иракского парламента приеду в Россию. Встреча планировалась раньше, но была перенесена из-за нестабильной политической ситуации в Ираке.

В этом году официальную делегацию из Багдада ожидают в Москве. Встречу подтвердил посол России в Ираке.

"Перенесены на этот год поездки в Россию председателя иракского парламента Мухаммада Хальбуси и глав некоторых парламентских комитетов", — сказал посол Максим Максимов.

В частности, в Москву приедут председатель Совета представителей Ирака Мухаммада Хальбуси и главы ряда парламентских комитетов.

Ранее Правда. ру писала, что президенты России и Ирака встретятся. Это произойдет тогда, когда в стране сформируют новое правительство.