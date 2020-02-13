Память польского президента Леха Качиньского почтут в Смоленске

Премьер Польши приедет в Катынь в апреле. Здесь пройдут памятные мероприятия, связанные с авиакатастрофой, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Информацию подтвердили в канцелярии премьера.

"Премьер Матеуш Моравецкий 10 апреля хочет быть в Смоленске и Катыни", — сообщил глава канцелярии премьера Михал Дворчик.

10 апреля исполнится 10 лет со дня трагедии. В 2010 году в Смоленской области потерпел крушение самолет главы Польши Ту-154. Нынешний премьер отдаст дань памяти "жертвам величайшей катастрофы в истории Польши после начала Второй мировой войны".

На борту самолета находилось 96 человек, все погибли.