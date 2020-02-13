Заседание министров Совета Европы пройдет в Тбилиси

Россия станет одним из участников заседания комитета министров Совета Европы. Встреча пройдет в Тбилиси в середине мая.

Сообщается, что делегация от России еще не сформирована, но участие уже подтверждено.

"Участвовать Россия там будет, кто поедет туда — это скорее вопрос богословский", — заявил экс-замглавы российского МИД сенатор Григорий Карасин.

Напомним, что отношения между Россией и Грузией остаются прохладными. Авиасообщение между странами приостановлено, об отмене виз для граждан Грузии в России речи не идет.