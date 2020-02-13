Россия станет одним из участников заседания комитета министров Совета Европы. Встреча пройдет в Тбилиси в середине мая.
Сообщается, что делегация от России еще не сформирована, но участие уже подтверждено.
"Участвовать Россия там будет, кто поедет туда — это скорее вопрос богословский", — заявил экс-замглавы российского МИД сенатор Григорий Карасин.
Напомним, что отношения между Россией и Грузией остаются прохладными. Авиасообщение между странами приостановлено, об отмене виз для граждан Грузии в России речи не идет.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.