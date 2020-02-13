Разная оценка итогов Второй мировой войны мешает России и Японии заключить мирный договор. Процесс обсуждения документа продолжается.
Россия, со своей стороны, твердо намерена договор разработать и подписать.
"Нет, это не так. Я не могу говорить за японскую сторону, но скажу за российскую, что мы привержены необходимости заключения мирного договора. Собственно, для этого мы и ведем переговоры", — подчеркнул посол РФ в Токио Михаил Галузин.
Спорным моментом, традиционно, являются Курильские острова. По словам посла,
"суверенитет России над Курильскими островами является законным и неоспоримым".
Япония же, со своей стороны, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.
Ранее "Правда.Ру" писала, что на Курильских островах планируют открыть круглогодичный горнолыжный курорт. Там построят деревню на 1000 номеров, уровень сервиса будет варьироваться от трех до пяти звезд.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.