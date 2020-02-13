Посол России в Японии: у нас разная оценка итогов Второй мировой войны

Разная оценка итогов Второй мировой войны мешает России и Японии заключить мирный договор. Процесс обсуждения документа продолжается.

Россия, со своей стороны, твердо намерена договор разработать и подписать.

"Нет, это не так. Я не могу говорить за японскую сторону, но скажу за российскую, что мы привержены необходимости заключения мирного договора. Собственно, для этого мы и ведем переговоры", — подчеркнул посол РФ в Токио Михаил Галузин.

Спорным моментом, традиционно, являются Курильские острова. По словам посла,

"суверенитет России над Курильскими островами является законным и неоспоримым".

Япония же, со своей стороны, претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на Курильских островах планируют открыть круглогодичный горнолыжный курорт. Там построят деревню на 1000 номеров, уровень сервиса будет варьироваться от трех до пяти звезд.