Госдумой утвержден второй пакет поправок к Конституции

Второй пакет поправок в основной закон России утвержден профильным комитетом Государственной Думы.

В основном, касается он деятельности власти.

Норма о лишении неприкосновенности экс-президента

В случае принятия поправки,

Госдума получит полномочие выдвигать обвинения против главы президента страны, по представлению Следственного комитета,

Совет Федерации сможет принимать решение снятии с главы государства иммунитета.

Институт пожизненных сенаторов

В соответствии с этой поправкой,

президент получит право назначить сенаторами 7 человек из числа тех, кто имеет «выдающиеся заслуги перед государством» пожизненно;

сам глава государства по истечении срока полномочий такой статус будет получать автоматически.

Касаемо Совфеда.

После принятия поправок, президент сможет назначать не 17 сенаторов, как сейчас, а 30.

Назначение президентом руководства Генпрокуратуры

Президент будет назначать генпрокурора и его заместителей, предварительно проконсультировавшись с Сенатом.

Передача полномочий