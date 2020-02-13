Госдумой утвержден второй пакет поправок к Конституции
Второй пакет поправок в основной закон России утвержден профильным комитетом Государственной Думы.
В основном, касается он деятельности власти.
Норма о лишении неприкосновенности экс-президента
В случае принятия поправки,
- Госдума получит полномочие выдвигать обвинения против главы президента страны, по представлению Следственного комитета,
- Совет Федерации сможет принимать решение снятии с главы государства иммунитета.
Институт пожизненных сенаторов
В соответствии с этой поправкой,
- президент получит право назначить сенаторами 7 человек из числа тех, кто имеет «выдающиеся заслуги перед государством» пожизненно;
- сам глава государства по истечении срока полномочий такой статус будет получать автоматически.
Касаемо Совфеда.
После принятия поправок, президент сможет назначать не 17 сенаторов, как сейчас, а 30.
Назначение президентом руководства Генпрокуратуры
Президент будет назначать генпрокурора и его заместителей, предварительно проконсультировавшись с Сенатом.
Передача полномочий
- Председателя Счетной палаты будет назначать верхняя палата парламента (до поправок это функция палаты нижней),
- Утверждать зама председателя счетной палаты будет не Совет Федерации, а Госдума.
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