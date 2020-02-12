Сербия благодарна России за поддержку суверенитета и территориальной целостности. В ответ Белград обещал никогда не вводить против России санкции.
Такое заявление сделала председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович. Она также подчеркнула, что Сербия всегда постарается поддерживать интересы России.
"Сербия в международных организациях никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации", — заявила Гойкович.
Стоит отметить, что Белград ранее никогда не вводил санкций против России.
Осенью прошлого года Сербия закупила у России "умную защиту" — комплексы ПВО "Панцирь — С". Технику должны поставить в феврале 2020 года.
Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.