Глава парламента Сербии: мы никогда не будем голосовать против России

Сербия благодарна России за поддержку суверенитета и территориальной целостности. В ответ Белград обещал никогда не вводить против России санкции.

Такое заявление сделала председатель Народной скупщины Сербии Майя Гойкович. Она также подчеркнула, что Сербия всегда постарается поддерживать интересы России.

"Сербия в международных организациях никогда не будет голосовать против интересов Российской Федерации", — заявила Гойкович.

Стоит отметить, что Белград ранее никогда не вводил санкций против России.

Осенью прошлого года Сербия закупила у России "умную защиту" — комплексы ПВО "Панцирь — С". Технику должны поставить в феврале 2020 года.