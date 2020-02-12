В ПАСЕ не стало меньше антироссийской риторики

Члены ПАСЕ подтвердили полномочия России. Однако действия РФ все еще оцениваются негативно.

Такое мнение высказал директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец. Он принял участие в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая прошла в Страсбурге.

"Антироссийской риторики, увы, меньше не стало. Радикалы и русофобы всех мастей продолжили высказывать в наш адрес давно известные претензии, а то и просто хамить, считая себя при этом неким правочеловеческим эталоном", — отметил дипломат.

По его наблюдениям даже те, кто проголосовал за восстановление полномочий России, не разделяют подходы нашей страны по разным вопросам. Однако они понимают, что достойного ответа на общемировые вызовы без России не удастся.

Напомним, что в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса из-за ситуации на Украине. Через три года Россия приостановила выплаты в бюджет СЕ, при том, что является одним из основных плательщиков. Это привело к финансовым проблемам в организации и в 2019 году российскую делегацию полностью восстановили в правах.