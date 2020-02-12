Эксперты не ожидают улучшения отношений между Россией и ЕС

Евросоюз упустил возможность улучшить отношения с Россией. При этом в ЕС начали понимать бессмысленность конфронтации с РФ.

Такое мнение высказал постпред России в ЕС Владимир Чижов.

"Прорывов в наших взаимоотношениях с ЕС ввиду текущей ситуации не ждём. Те возможности для улучшения наших отношений, которые открывались на протяжении последнего времени, были Евросоюзом упущены", — сказал он журналистам.

Он отметил, что ЕС стал заложником ситуации на Украине, что и мешает начать налаживать отношения с Россией.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Лондоне объявили о планируемом снятии части антироссийских санкций. Страна готова изменить отношения с Россией после выхода из ЕС.