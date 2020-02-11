Депутаты ГД раскритиковали возможные корректировки в телевещании Латвии

Ограничение вещания русскоязычных каналов и телепередач в эфире латвийского телевидения удивило и вызвало негодование у депутатов Госдумы. По их мнению, это нарушение прав русскоязычных граждан, проживающих в европейской стране.

В частности, с позицией президента Латвии, который инициировал изменения в законе, не согласен член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

"Безусловно, это нарушает права русскоязычных граждан, которые проживают на территории Латвии. Их права нарушаются регулярно, потому что там до сих пор существуют граждане и так называемые неграждане, которые не могут получить латвийское гражданство, являясь этническими русскими. И мы в ходе работы в рамках комитета Госдумы по международным делам обязательно уделим этой проблеме внимание", — сказал Морозов журналистам.

Ранее "Правда.Ру" писала о намерении президента Латвии сократить вещание русскоязычных каналов. По его словам, 80% эфира должно отдаваться каналам и телепередачам на языках стран Евросоюза.