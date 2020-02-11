Экс-спикер парламента Грузии: Наладить отношения поможет смена власти

Формирование многопартийного парламента в Грузии поможет вернуть Грузии и России дружеские отношения. Такое мнение высказала экс-спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

Еще одним условием, по мнению, должны быть смена власти в Грузии.

"Если бы власти вели прямые переговоры с Россией, если бы мы достигли какого-либо позитивного результата в наших отношениях, что возможно было за эти восемь лет, то сегодня отношения были бы намного лучше, чем сейчас. Изменение власти и многопартийный парламент — это единственный путь к урегулированию грузино-российских отношений", — заявила журналистам лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — демократическое движение".

Первый шаг в этом направлении будет сделан уже этой осенью, когда в стране пройдут парламентские выборы.

Ранее Правда. Ру писала, что для возобновления хотя бы авиасообщения с Грузией необходимо избавиться от русофобских настроений. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.