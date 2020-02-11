Песков: Козак будет курировать украинское направление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что курировать отношения РФ и Украины будет Дмитрий Козак. Напомним, ранее его назначили заместителем главы администрации президента.

До Козака украинское направление курировал помощник Владимира Путина Владислав Сурков.

Напомним, в конце января "Правда.Ру" рассказывала своим читателям, что Владислав Сурков ушел из администрации президента. Об этом сообщил близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков. Чиновник пообещал рассказать о причине своего ухода через месяц.