Депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Ольга Баталина предложила включить положение о нацпроектах в Конституцию страны.

"Сегодня мы находимся на этапе очередных национальных проектов. Это приоритеты, которые заданы президентом, поддерживаются обществом, поэтому предлагается в Конституции РФ ввести национальные проекты, их реализацию как один из ключевых приоритетов государственной политики", - пояснила свое предложение Баталина.