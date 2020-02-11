Думский комитет по охране здоровья занимается разработкой закона о "недобровольном" лечении больных алкоголизмом.
Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказал Николай Говорин, зампред комитета Госдумы.
По словам парламентария, инициатива эта касается только тех, кто демонстрирует антисоциальное поведение и представляет опасность для окружающих и самих себя.
"Мы предлагаем принудительно лечить, например, тех, кто издевается над домочадцами. У нас в стране 70% случаев насилия в семье — от пьянства", — говорит депутат.
Как отметил Говорин, на принудительное лечение (если закон "пройдет") будут направляться судом те алкоголики, кто в пьяном виде совершил административное нарушение.
"В зависимости от обстоятельств совершения правонарушения и после того, как соответствующие рекомендации даст комиссия врачей-наркологов страдающему алкоголизмом можно будет назначить как амбулаторное, так и стационарное в наркологическом диспансере. У нас в стране сейчас такая норма действует применительно к наркоманам".
По словам депутата, аналогичная практика есть во многих странах: до 70 % алкоголиков в мире принудительно лечатся по решению суда.
"Мы заранее обсудили эту тему с главными наркологами субъектов РФ. Они говорят, что в целом готовы. У нас в стране достаточно сильная наркологическая служба, недавно была успешно завершена её модернизация", — подчеркнул Говорин.
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