Россия и Турция продолжают переговоры по ситуации в Идлибе. Сегодня завершился второй раунд.
Сегодня же турецкие власти заявили о пяти погибших военных в Сирии и нанесли ответный удар. Станет ли это причиной личной встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Что касается встречи лидеров, то пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться", — сказал он.
Первая консультация по сирийскому вопросу состоялась в выходные и длилась три часа. Все стороны выразили согласие с необходимостью перейти к политическому процессу в Сирии. При этом президент Турции призывает Владимира Путина оказать давление на сирийские власти, чтобы те прекратили наступление в провинции Идлиб.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".