Песков: Путин и Эрдоган встретятся при необходимости

Россия и Турция продолжают переговоры по ситуации в Идлибе. Сегодня завершился второй раунд.

Сегодня же турецкие власти заявили о пяти погибших военных в Сирии и нанесли ответный удар. Станет ли это причиной личной встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Что касается встречи лидеров, то пока конкретных планов проведения встречи нет, но при необходимости она может состояться", — сказал он.

Первая консультация по сирийскому вопросу состоялась в выходные и длилась три часа. Все стороны выразили согласие с необходимостью перейти к политическому процессу в Сирии. При этом президент Турции призывает Владимира Путина оказать давление на сирийские власти, чтобы те прекратили наступление в провинции Идлиб.