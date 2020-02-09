Песков объяснил поведение Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным 7 февраля утверждал, что в отношениях России и Белоруссии наступает некий "момент истины". Журналисты попросили прокомментировать это высказывание пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. По его словам, ему "не с руки комментировать высказывания главы другого государства".

Песков все же признал, что заявление Лукашенко было "очень эмоциональным". Пресс-секретарь российского лидера утверждает, что Лукашенко и Путин делают все возможное для защиты государственных интересов, а также развития двусторонних отношений.