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Правительство одобрило уничтожение контрафактного алкоголя

Политика » Власть » Правительство

Кабинет министров РФ одобрил проект закона об уничтожении конфискованной алкогольной или спиртосодержащей продукции. На сайте правительства предлагается внести поправки в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также об ограничении потребления алкогольной продукции.

"Предлагается внести изменение, в соответствии с которым изъятые или конфискованные этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом административного правонарушения, подлежат уничтожению по решению суда", - сказано в документе.

Сейчас решение об утилизации контрафактного алкоголя принимает суд, однако на это уходит слишком много времени.

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