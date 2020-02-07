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Источник Правда.Ру

Зюганов: Сменив кабмин, мы получили два редких "подарка"

Политика » Власть » Парламент

По мнению одного из старейших политиков-руководителей партий Геннадия Зюганова, "новое правительство России за три недели работы не оправдало ожиданий".

Выступая на пленарном заседании Госдумы, лидер КПРФ заявил, что самыми "заметными" делами нового кабмина стали "два сомнительных подарка жителям страны":

О каких подарках речь

По словам Зюганова,

"Минтруд заявил, что прожиточный минимум 11 тысяч 12 рублей — это многовато, поскольку товары и продукты подешевели, и отминусовали 400 рублей. А в ЕС, например, только на содержание одного заключенного в месяц выделяется, если на рубли перевести, 138 тысяч;

Пенсионный фонд тоже "подарок" преподнес: добавил инвалидам:

  • 1 группы 114 рублей;
  • 2 второй группы — 81 рубль;
  • 3 группе — 65 рублей.

На два пирожка с повидлом не хватает".

А что "за бугром?"

И опять-таки лидер КПРФ привел в качестве сравнения другие страны, где минимальная зарплата:

  • в США -79 тысяч рублей;
  • в Германии, Франции и Англии — более 100 тысяч.

"Ну, думаю, наконец, мы, наверное, Африку тут обогнали! ЮАР, наш партнер, — 16 тысяч, Габон — 15 тысяч, и даже Экваториальная Гвинея на 2 тысячи впереди", — подчеркнул Геннадий Зюганов.

К чему эти сравнения

Свое погружение в экономические аналогии лидер КПРФ пояснил тем, что решать именно эти вопросы сейчас, когда "идет полным ходом ремонт Конституции" — задача первостепенная.

"Никакие поправки не дадут положительных сдвигов в жизни народа страны, если в Основной закон не будут внесены кардинальные установки, касающиеся роли государствообразующего народа и принадлежности ему недр", - считает Зюганов.

Вывод

"Пока МРОТ в России не будет увеличен минимум до 25 тысяч рублей, вся эта возня вокруг "ремонта" Конституции не имеет принципиального значения", — заявил главный российский коммунист.

Темы кпрф кабмин геннадий зюганов поправки в конституцию
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