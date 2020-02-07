По мнению одного из старейших политиков-руководителей партий Геннадия Зюганова, "новое правительство России за три недели работы не оправдало ожиданий".
Выступая на пленарном заседании Госдумы, лидер КПРФ заявил, что самыми "заметными" делами нового кабмина стали "два сомнительных подарка жителям страны":
По словам Зюганова,
"Минтруд заявил, что прожиточный минимум 11 тысяч 12 рублей — это многовато, поскольку товары и продукты подешевели, и отминусовали 400 рублей. А в ЕС, например, только на содержание одного заключенного в месяц выделяется, если на рубли перевести, 138 тысяч;
Пенсионный фонд тоже "подарок" преподнес: добавил инвалидам:
На два пирожка с повидлом не хватает".
И опять-таки лидер КПРФ привел в качестве сравнения другие страны, где минимальная зарплата:
"Ну, думаю, наконец, мы, наверное, Африку тут обогнали! ЮАР, наш партнер, — 16 тысяч, Габон — 15 тысяч, и даже Экваториальная Гвинея на 2 тысячи впереди", — подчеркнул Геннадий Зюганов.
Свое погружение в экономические аналогии лидер КПРФ пояснил тем, что решать именно эти вопросы сейчас, когда "идет полным ходом ремонт Конституции" — задача первостепенная.
"Никакие поправки не дадут положительных сдвигов в жизни народа страны, если в Основной закон не будут внесены кардинальные установки, касающиеся роли государствообразующего народа и принадлежности ему недр", - считает Зюганов.
"Пока МРОТ в России не будет увеличен минимум до 25 тысяч рублей, вся эта возня вокруг "ремонта" Конституции не имеет принципиального значения", — заявил главный российский коммунист.
Находка оказалась уникальным комплексом, превосходящим все аналоги в Восточной Европе.