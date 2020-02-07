В Совфеде высказались о снятии Лондоном части санкций с России

Объявленное сегодня правительством Великобритании решение о снятии ряда антироссийских санкций в Совете федерации РФ встречено с изрядной долей скепсиса.

Так, например, Алексей Пушков, представитель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, считает, что это вовсе не означает "потепления" отношений между двумя странами.

"Это чисто торговая история", — написал сенатор в Twitter.

И пояснил, что, в общем-то, "плохие отношения" больше вредят Лондону, нежели Москве, поскольку

"ни в одном региональном кризисе — сирийском, ливийском, корейском, украинском, венесуэльском, иранском, ближневосточном и т.д. — Британия не играет существенной роли, а Москва играет — и немалую".

Пушков не одинок в своей оценке

С Пушковым согласен и Владимир Джабаров, первый зампред комитета СФ по международным делам.

Он тоже считает, что "здесь чисто экономический интерес":

Великобритания покидает Евросоюз, и ее правительству нужно в кратчайшие сроки доказать верность этого выбора своему народу. И вот, пожалуйста, — выгода экономическая — возвращение торговли с Россией.

Впрочем, справедливости ради, сенатор отмечает, что для России экономическая выгода тоже налицо.