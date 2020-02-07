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Источник Правда.Ру

Урок истории для ООН: кто в последний раз нападал на Украину

Политика

В четверг, 6 февраля, на заседании Совбеза ООН представители Германии, Великобритании и США в очередной раз упрекнули Россию в "агрессии против Украины" и "посягательстве на территориальную целостность страны".

Например, Карен Пирс, постпред Великобритании, заявила, что

"Россия должна отвести своих военных со всей территории Украины и прекратить незаконную аннексию Крыма и Севастополя".

А постоянный представитель Германии Кристоф Хойсген обвинил нашу страну в несоблюдении Минских соглашений:

"Основное их положение — прекращение огня, но Россия не выполнила его, продолжив боевые действия в Дебальцево. Спасибо украинским друзьям за то, что хотя бы они выполняют договоренности. При этом Россия настолько рьяно отрицает свою причастность, что скоро, вероятно, заявит, что это Украина вторглась в Россию, а не наоборот".

Российский представитель: "Не буду называть страну - агрессора..."

В ответ на эти обвинения Дмитрий Полянский, первый зампостпреда России при ООН указал немецкому коллеге, что того "в последнее время стала подводить память" и напомнил представителю Германии, что в новейшей истории агрессия против территории Украины совершалась только в 1941 году.

"В недавней истории есть только один факт такой агрессии — 22 июня 1941 года. Я не буду называть страну, которая эту агрессию совершила, тем более что это сейчас пытаются забыть националистические силы на Украине", — сказал Полянский.

А еще указал членам Совбеза на то, что все их "красивые инициативы и теоретические обсуждения" о судьбе женщин и детей в военных конфликтах разбиваются о реальность, в которой "женщины и дети погибают на Донбассе от пуль и бомб украинских военных".

"Задумайтесь над этим в следующий раз, когда будете выступать на эту тему", — посоветовал членам Совбеза ООН представитель РФ.

Темы совбез оон дмитрий полянский агрессия против украины
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