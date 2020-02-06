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Максим Кац и Алексей Мельников поспорили о пользе "умного голосования"

Политика » Партии

Представители московского отделения "Яблока" Максим Кац и Алексей Мельников поспорили об эффективности "умного голосования", идею которого продвигал Алексей Навальный на выборах в Мосгордуму и питерское Заксобрание в 2019 году. Поводом стало заявление справоросса Магомеда Яндиева в поддержку идеи о внесении в Конституцию упоминания о Боге. Ранее с такой инициативой выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Максим Кац и Алексей Мельников поспорили о пользе "умного голосования". 405018.jpeg

"Вы, демократические избиратели, это имели в виду, когда голосовали в Москве за Яндиева? Только лишь бы против Касамары (Велерия Касамара баллотировалась в МГД при поддержке "Единой России")? Лучше было вообще не участвовать в голосовании, если нет кандидата, который представляет ценностей свободы, демократии, прав человека и силы закона", — написал Алексей Мельников в блоге на сайте московского отделения "Яблока".

С такой позицией категорически не согласен урбанист Максим Кац.

"Друзья, приношу свои извинения адекватным, думающим и оппозиционно настроенным людям за такую позицию Мосяблока. Чтобы можно было публиковать такое от имени Мосяблока и происходят все административные манипуляции с выборами внутри партии. При мне такого бы не было", — высказался Кац в Twitter.

Максим Кац и Алексей Мельников поспорили о пользе

Таким образом, Маким Кац в очередной раз пошел на сближение с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штабе у которого он работал в прошлом. Первые ростки сотрудничества проявились еще во время избирательной кампании 2019 года, когда ФБК собирал подписи в пользу Дарьи Бесединой и Анастасии Брюхановой, кандидатуры которых выдвинул урбанист. Когда Беседина была официально зарегистрирована кандидатом в депутаты Мосгордумы, ФБК внес ее фамилию в список "умного голосования".

В сентябре 2019 года Максим Кац положительно оценил вклад "умного голосования" в победу кандидатов от "Яблока" в Москве и Петербурге. В то же время избранный в декабре председателем партии "Яблоко" Николай Рыбаков назвал эффект от "умного голосования" незначительным.

Очередная пикировка Максима Каца с однопартийцами демонстрирует, что "кацисты" находятся в оппозиции старой партноменклатуре. Сторонников урбаниста не устроили результаты ноябрьских выборов главы московского отделения, в которых победил Сергей Иваненко. В настоящее время они добиваются повторного голосования, собрав для этого необходимые 20% подписей членов отделения.

В свете предстоящих в 2021 году выборов в Госдуму спор о пользе "умного голосования" внутри "Яблока" говорит о принципиальных расхождениях старых и новых партийцев. Кац и его окружение идут на сближение с основной движущей силой российской оппозиции — Алексеем Навальным и его фондом. В то же время конфронтация "кацистов" с консервативной частью "Яблока" идет по нарастающей — деятельность урбаниста и его окружения откровенно раздражает Рыбакова, Иваненко и многих других. В преддверии выборов от него могут попросту избавиться, исключив из партии. В этой ситуации только Навальный сможет помочь Кацу побороться за кресло депутата Госдумы. Недаром кацистский Twitter-аккаунт "Яблоко. Реформы" уже несколько лет сообщает о внутрипартийной кухне в сочувствующем Навальному ключе.

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