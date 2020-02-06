Правительство Медведева не справилось со стратегическим планированием

Счетная палата нашла просчеты в работе правительства Дмитрия Медведева. Эксперты предполагают, что именно это стало причиной отставки кабинета министров.

Проверка прошла за месяц до роспуска правительства. Ее результаты показали, что в стратегических планах федеральных структур с 2017 по 2019 годы нет половины показателей нацпроектов, показателей госпрограмм и того меньше.

"Ни один из утверждённых планов деятельности ФОИВ на 2019-2024 годы не соответствует установленным требованиям. В планы деятельности ФОИВ включено только 26% показателей госпрограмм и подпрограмм, за которые они отвечают. Из показателей национальных и федеральных проектов в планах учтено 55%", — говорится в отчетном документе счетной палаты.

Проверяющие также отметили, что несоблюдение требований, найденное в стратегических планах, говорит о прямой недоработке управленческого аппарата.

Напомним, что кабинет министров, которым руководил Дмитрий Медведев, ушло в отставку 15 января. Новое правительство возглавил Михаил Мишустин.