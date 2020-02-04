Московские яблочники увязли в очередном партийном скандале

Московское отделение "Яблока" не прекращают сотрясать скандалы, которые отражают общее состояние партии. Сторонники урбаниста Максима Каца считают прошедшие в ноябре выборы руководства ячейки нечестными и нелегитимными. В среду руководству партии будут переданы подписи 20% членов отделения (столько необходимо по уставу партии) с требованием созыва собрания для обсуждения вопроса о назначении новых выборов.

Масла в огонь добавила председатель первичного отделения СЗАО 1 в "Яблоке" Екатерина Киселева, чья дочь Анастасия Брюханова является одной из ближайших соратниц Максима Каца. Она назвала выступление нынешнего главы столичного отделения партии Сергея Иваненко на встрече с руководством первичных отделений "фарсом и симуляцией деятельности" (ее обширный комментарий по итогам мероприятия утек в сеть).

По ее словам, у нового руководства нет плана работы, а озвученные на встрече проблемы оно "реально решать не собирается".

"Сергей Иваненко обиделся на слово "мухлёж", которым я подытожила неприем новых членов, отсутствие доступа к контактам партийцев и ошибки в них, а также манипуляции с нормами представительства конференции и пр. В ответ, вместо объяснений, я получила неподкрепленное ничем обвинение, что Кац — мошенник", — считает Екатерина Киселева.

Она добавила, что "партия своих же членов не уважает", а также "не верит в институты демократии и препятствует обновлению, применяя методы, похожие на муниципальный фильтр, для самовоспроизводства руководства".

Обострение конфликтов в московском отделении "Яблока" началось с приходом в 2016 году Максима Каца. Он привел в партию своих людей и начал действовать энергично — в основном благодаря его усилиям в 2017 году почти 180 представителей партии стали муниципальными депутатами в столице. Осенью 2019 депутатом Мосгордуму стала протеже Каца Дарья Беседина. Кроме того, Кац возглавлял штаб "Яблока" на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году, добившись 94 депутатских мест и большинства в трех округах.

Однако деятельность урбаниста и его команды вызывает раздражение заслуженных членов партии, в том числе руководителя "Яблока" Николая Рыбакова, который приписывает успех партии на выборах 2019 года в Москве и Петербурге себе. "Стариков" не устраивает несолидный, по их мнению, имидж Каца и его окружения, а также попытки "подвинуть" их самих.

При этом в настоящее время, по словам самого Максима Каца, его поддерживает 52% членов московского отделения партии. Вдобавок он намеревается руководить кампанией "Яблока" на выборах в Госдуму 2021 года, хотя Рыбаков уже назначил себя руководителем избирательного штаба партии.

Получается, что старейшая демократическая партия России сама по себе вовсе недемократична, о чем и написала Екатерина Киселева, правда, метя только в одну сторону конфликта.

С одной стороны, заслуженные члены партии, которые стоят у руля, не хотят пускать молодых, искусственными методами не давая им набрать нужное количество голосов.

С другой стороны, молодые активисты, которые никогда не согласятся признать легитимность выборов, если их выиграли не они.

"Настоящую демократию" призывают построить скандалисты по своей природе, которым на деле нужна не реальная демократия, а власть.