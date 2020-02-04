Московское отделение "Яблока" не прекращают сотрясать скандалы, которые отражают общее состояние партии. Сторонники урбаниста Максима Каца считают прошедшие в ноябре выборы руководства ячейки нечестными и нелегитимными. В среду руководству партии будут переданы подписи 20% членов отделения (столько необходимо по уставу партии) с требованием созыва собрания для обсуждения вопроса о назначении новых выборов.
Масла в огонь добавила председатель первичного отделения СЗАО 1 в "Яблоке" Екатерина Киселева, чья дочь Анастасия Брюханова является одной из ближайших соратниц Максима Каца. Она назвала выступление нынешнего главы столичного отделения партии Сергея Иваненко на встрече с руководством первичных отделений "фарсом и симуляцией деятельности" (ее обширный комментарий по итогам мероприятия утек в сеть).
По ее словам, у нового руководства нет плана работы, а озвученные на встрече проблемы оно "реально решать не собирается".
"Сергей Иваненко обиделся на слово "мухлёж", которым я подытожила неприем новых членов, отсутствие доступа к контактам партийцев и ошибки в них, а также манипуляции с нормами представительства конференции и пр. В ответ, вместо объяснений, я получила неподкрепленное ничем обвинение, что Кац — мошенник", — считает Екатерина Киселева.
Она добавила, что "партия своих же членов не уважает", а также "не верит в институты демократии и препятствует обновлению, применяя методы, похожие на муниципальный фильтр, для самовоспроизводства руководства".
Обострение конфликтов в московском отделении "Яблока" началось с приходом в 2016 году Максима Каца. Он привел в партию своих людей и начал действовать энергично — в основном благодаря его усилиям в 2017 году почти 180 представителей партии стали муниципальными депутатами в столице. Осенью 2019 депутатом Мосгордуму стала протеже Каца Дарья Беседина. Кроме того, Кац возглавлял штаб "Яблока" на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году, добившись 94 депутатских мест и большинства в трех округах.
Однако деятельность урбаниста и его команды вызывает раздражение заслуженных членов партии, в том числе руководителя "Яблока" Николая Рыбакова, который приписывает успех партии на выборах 2019 года в Москве и Петербурге себе. "Стариков" не устраивает несолидный, по их мнению, имидж Каца и его окружения, а также попытки "подвинуть" их самих.
При этом в настоящее время, по словам самого Максима Каца, его поддерживает 52% членов московского отделения партии. Вдобавок он намеревается руководить кампанией "Яблока" на выборах в Госдуму 2021 года, хотя Рыбаков уже назначил себя руководителем избирательного штаба партии.
Получается, что старейшая демократическая партия России сама по себе вовсе недемократична, о чем и написала Екатерина Киселева, правда, метя только в одну сторону конфликта.
"Настоящую демократию" призывают построить скандалисты по своей природе, которым на деле нужна не реальная демократия, а власть.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.