Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь. Его местоположение неизвестно. Примечательно, что о судьбе экс-чиновника не знают даже его близкие и родственники.
О местонахождении Игнатьева не знает бывший пресс-секретарь политика Олег Сидоров, а также нынешний глава региона Олег Николаев.
Николаев подчеркнул, что "не интересуется судьбой отдельного человека", а также, что не собирается брать Игнатьева на работу.
"Я читаю указ президента, там все сказано. Формулировки документа не предполагают возможности дальнейшего сотрудничества", — пояснил Николаев.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.