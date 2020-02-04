Уволенный Путиным глава Чувашии не выходит на связь

Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь. Его местоположение неизвестно. Примечательно, что о судьбе экс-чиновника не знают даже его близкие и родственники.

О местонахождении Игнатьева не знает бывший пресс-секретарь политика Олег Сидоров, а также нынешний глава региона Олег Николаев.

Николаев подчеркнул, что "не интересуется судьбой отдельного человека", а также, что не собирается брать Игнатьева на работу.