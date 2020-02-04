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Источник Правда.Ру

Уволенный Путиным глава Чувашии не выходит на связь

Политика » Власть

Уволенный Владимиром Путиным глава Чувашии Михаил Игнатьев не выходит на связь. Его местоположение неизвестно. Примечательно, что о судьбе экс-чиновника не знают даже его близкие и родственники.

О местонахождении Игнатьева не знает бывший пресс-секретарь политика Олег Сидоров, а также нынешний глава региона Олег Николаев.

Николаев подчеркнул, что "не интересуется судьбой отдельного человека", а также, что не собирается брать Игнатьева на работу.

"Я читаю указ президента, там все сказано. Формулировки документа не предполагают возможности дальнейшего сотрудничества", — пояснил Николаев.

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