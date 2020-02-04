В ЛДПР опровергли переписку Жириновского с Кивой

В ЛДПР заявили, что переписка Владимира Жириновского с украинским депутатом Ильей Кивой является фейком. Представители партии заявили, что Владимир Вольфович вообще не пользуется телефоном.

Ранее в украинским СМИ появились видеозапись, на которой Илья Кива ведет переписку с контактом, который подписал "Жириновский Владимир Вольфович" в его телефоне. Украинский депутат критикует правительство страны и указывает на то, что восстановить отношения с Россией шансов нет.