Президент России Владимир Путин рассказал об увольнении Михаила Игнатьева с поста главы Республики Чувашия.

"Когда я подписывал указ о его увольнении, исходил из того, что любой чиновник, причём любого уровня: и муниципального, и регионального, и федерального… Вы знаете, есть одно требование, без которого работать на таких местах невозможно. Какое это требование? Уважение к людям", — пояснил Путин.

"Вот то, что я увидел в средствах массовой информации, привело к выводу о том, что бывший руководитель субъекта федерации лишён этого чувства — уважения к людям. То, что я видел, — это безобразие. Чиновники с таким отношением к гражданам работать в этом качестве не могут, вот и всё", — добавил президент.