В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России

Украинские руководители заигрались.

Так прокомментировал новость о том, что Украина собирается обратиться в ЕСПЧ с новыми исками против России, Владимир Джамбаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.

"Видимо, их воодушевило, что некоторые решения, из числа принимавшихся ранее, были явно ангажированы Западом и ничем не оправданы. Наверно, Киев думает, что так будет всегда", — сказал сенатор.

И добавил, что

"проводя такой внешнеполитический курс, Украина рискует потерять в лице России торгово-экономического партнера".

Джамбаров особо подчеркнул, что поведение Киева — это "путь в никуда", и сегодняшние власти Незалежной "вряд ли дождутся разрешения новых споров в европейских судах".

Напомним, что Денис Малюська, министр юстиции Украины, ранее заявил, что в его ведомстве прорабатывается вопрос о том, чтобы "подать еще 1-2 иска России в международные суды". Об этом подробнее читайте в материале на сайте.