Украинские руководители заигрались.
Так прокомментировал новость о том, что Украина собирается обратиться в ЕСПЧ с новыми исками против России, Владимир Джамбаров, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
"Видимо, их воодушевило, что некоторые решения, из числа принимавшихся ранее, были явно ангажированы Западом и ничем не оправданы. Наверно, Киев думает, что так будет всегда", — сказал сенатор.
И добавил, что
"проводя такой внешнеполитический курс, Украина рискует потерять в лице России торгово-экономического партнера".
Джамбаров особо подчеркнул, что поведение Киева — это "путь в никуда", и сегодняшние власти Незалежной "вряд ли дождутся разрешения новых споров в европейских судах".
Напомним, что Денис Малюська, министр юстиции Украины, ранее заявил, что в его ведомстве прорабатывается вопрос о том, чтобы "подать еще 1-2 иска России в международные суды". Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.