Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Правительство задумалось: как списать кредитные долги молодым семьям

Политика » Власть » Правительство

Министерство финансов, Минэкономразвития и Банк России изучают возможность списания долгов по кредитам молодым семьям (возраст супругов до 30 лет — прим. ред).

Такое поручение дала Татьяна Голикова, вице-премьер российского правительства после поступившего в январе от депутата Бориса Чернышова предложения провести в Москве соответствующий эксперимент.

По словам автора инициативы,

"речь идет о погашении долговых обязательств молодых семей по кредитам на покупку квартиры, машины и получение образования".

Чернышов всего лишь "оформил" предложение своей партии

Напомним, что сама идея списания кредитных долгов россиянам принадлежала лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Озвучена она была во время заседания Госдумы, на котором рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Тогда, напомним, будущий премьер высказался против этой инициативы, а Жириновский порекомендовал ему

"сходу не отклонять предложения оппозиции, а выражать готовность их изучить".

Темы лдпр минфин банк россии борис чернышов татьяна голикова минэкономразвития списание кредитных долгов
Актуальная аналитика
Формула небес
Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня
Власть
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Хоккей. Последние новости
Массовое увольнение тренеров в НХЛ. Что происходит?
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
В 23 региона России пришла сезонная эпидемия гриппа и ОРВИ
Иран прекратил сотрудничество с Украиной по крушению Боинга
Правительство задумалось: как списать кредитные долги молодым семьям
Минюст Украины: Киев готовит сюрприз России – 1-2 новых судебных иска
За сутки в Китае коронавирус поразил более 3 тысяч человек
Украинский политолог: научите кто-нибудь Зеленского думать, что говорит
Нарколог: Бокал вина за ужином для россиянина - путь к алкоголизму
За сутки в Хубэе от коронавируса умерли 64 человека
Цена на нефть Brent упала ниже $55: спасет ли ситуацию ОПЕК
"Созданы для Сухопутных войск": в РФ появилась арктическая БМП "Рыцарь"
Последние материалы
Правительство задумалось: как списать кредитные долги молодым семьям
Минюст Украины: Киев готовит сюрприз России – 1-2 новых судебных иска
За сутки в Китае коронавирус поразил более 3 тысяч человек
Украинский политолог: научите кто-нибудь Зеленского думать, что говорит
Нарколог: Бокал вина за ужином для россиянина - путь к алкоголизму
За сутки в Хубэе от коронавируса умерли 64 человека
Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Цена на нефть Brent упала ниже $55: спасет ли ситуацию ОПЕК
"Созданы для Сухопутных войск": в РФ появилась арктическая БМП "Рыцарь"
Популярное
Новости футбола
Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе

Взаимоотношения России и Украины переживают сложный период начиная с 2014 года. На этот раз произошел большой скандал в профессиональном спорте, а точнее, футбольном клубе из Первой украинской лиги.

Украина против России: очередной скандал. Теперь в футболе
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Мир. Новости мира
Германия возмущена отказом России принять самолет с эвакуированными
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Шоу-бизнес
Журналисты вспомнили, что Сергей Бодров говорил о США
Соломон Соловьев Живительные яды Франсуа Рабле - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова США прицелились в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан Любовь Степушова Василий Амирджанов Поздравления блокадников обернулись травлей Василий Амирджанов
Комментарии
Поздравления блокадников обернулись травлей
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Поздравления блокадников обернулись травлей
Почему депутат из Нидерландов оскорблен запретом на въезд в Россию
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Цена на нефть Brent упала ниже $55: спасет ли ситуацию ОПЕК
Поздравления блокадников обернулись травлей
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Эрдоган едет на Украину, чтобы дать денег ВСУ
Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
В Голландии ﻿предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Поздравления блокадников обернулись травлей
Театр Армии: "Юг/север" - спектакль для ума
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
Роспотребнадзор рекомендовал не носить медицинские маски на улице
Доверять ли расследованию Навального о Мишустине
Возможна ли конфедерация Украины, Польши, стран Прибалтики и Белоруссии
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ