Правительство задумалось: как списать кредитные долги молодым семьям

Министерство финансов, Минэкономразвития и Банк России изучают возможность списания долгов по кредитам молодым семьям (возраст супругов до 30 лет — прим. ред).

Такое поручение дала Татьяна Голикова, вице-премьер российского правительства после поступившего в январе от депутата Бориса Чернышова предложения провести в Москве соответствующий эксперимент.

По словам автора инициативы,

"речь идет о погашении долговых обязательств молодых семей по кредитам на покупку квартиры, машины и получение образования".

Чернышов всего лишь "оформил" предложение своей партии

Напомним, что сама идея списания кредитных долгов россиянам принадлежала лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Озвучена она была во время заседания Госдумы, на котором рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

Тогда, напомним, будущий премьер высказался против этой инициативы, а Жириновский порекомендовал ему