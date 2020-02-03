Президент России Владимир Путин подписал указ о включении двух членов в состав Совета безопасности РФ. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. Согласно документу, в состав Совбеза войдут генеральный прокурор Игорь Краснов и глава Минюста Константина Чуйченко.
Также из состава Совета безопасности были исключены чиновники, уволенные со своих постов. Это бывший министр юстиции Александр Коновалов, а также бывший полномочный представитель президента в Северо-Кавказском Федеральном округе Александр Матовников.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.