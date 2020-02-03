Умер чиновник, который предлагал "пристрелить недовольных" граждан

Руководитель администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев скоропостижно скончался 2 февраля. Об этом сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"2 февраля скоропостижно скончался Глава администрации Олонецкого муниципального района Сергей Прокопьев. Сергей Константинович, по моему глубокому убеждению, был одним из лучших руководителей муниципального уровня. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Сергея Константиновича", - написал Парфенчиков во "ВКонтакте".

В ноябре 2019 года Прокопьев оказался в центре скандала после предложения "расстрелять четверых недовольных", чтобы "остальные успокоились".