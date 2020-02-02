Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как был согласован визит израильского премьера Биньямина Нетаньяху в Москву. По его словам, встреча двух лидеров была организована за 24 часа. Владимир Путин с готовностью откликнулся на инициативу о встрече.

"Визит заранее не обсуждался, и фактически это было за сутки согласовано. Буквально за три дня до визита в течение 24 часов это было согласовано. Была инициатива израильской стороны, и Путин с готовностью откликнулся, тем более что это совпало с оглашением инициативы Трампа по Ближнему Востоку (то, что американцы называют большой сделкой или "сделкой века"). Конечно, получить информацию от первоисточника, в данном случае от израильской стороны, было чрезвычайно важно", - сообщил Песков.