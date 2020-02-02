Бывший вице-премьер Виталий Мутко возглавил "Дом.РФ". Ранее он прославился фразой на ломанном английском языке: "фром май харт". Эти же слова политик решил сказать о своей новой работе.

"Как я говорил, "фром май харт". Если ты работаешь сердцем, мы же русские люди, мы всегда ищем причину. Особенно те, кто считает, что очень старались, и копания в себе начинаются. Знаете, спортсмен в хорошей спортивной форме и вдруг ему говорят: ты всё-таки не выходишь в стартовом составе. Но ещё раз: это же государственная работа, тебя нанимают на работу", - пояснил Мутко.