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В Кремле прокомментировала отставку главы Чувашии

Политика » Власть

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставку главы Чувашии Михаила Игнатьева. По его словам, глава региона пренебрег главным правилом поведения, решив пошутить над сотрудником МЧС.

"Мы действительно видели не очень красивые, а точнее совсем некрасивые события. Президент неоднократно говорил о том, что любое проявление неуважения к людям со стороны власти недопустимо. И в его глазах это нечто абсолютно неприемлемое", - пояснил Песков решение президента.

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