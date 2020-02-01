Захар Прилепин зарегистрировал партию "За Правду"

Российский писатель Захар Прилепин зарегистрировал политическую партию под названием "За Правду". Ранее он возглавлял общественное движение с аналогичным названием. На учредительном собрании партии ее председателем был избран Прилепин. Он заявил о намерении участвовать и побежать во всех выборах по стране.

"Бог есть, Родина одна. Семья - союз мужчины и женщины. Защищать Родину с оружием в руках - норма. Экспансия - дипломатическая, культурная, политическая, языковая, а в крайних случаях и военная - норма. Мы живём в мире, где сегодня идут 42 войны. Все уверяющие нас, что в 21 веке проблемы нужно решать цивилизованно, на самом деле желают исключительно нашей капитуляции. В понятие цивилизованно мы вкладываем один смысл: всё, что способствует сохранение, усилению и расширению русской цивилизации - цивилизованно", - установил курс партии Прилепин.

Членами партии уже стали Стивен Сигнал, Иван Охлобыстин, Владимир Меньшов и другие известные личности.