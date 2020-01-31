Совбез РФ обсудил ситуацию вокруг коронавируса

Члены Совета безопасности России провели оперативное совещание по ситуации с коронавирусом. Участники совещания обменялись мнениями относительно развития эпидемиологической ситуации в стране

Также Владимир Путин рассказал членам Совбеза о переговорах, которые он накануне провел с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.