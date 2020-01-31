Москва: Украина коварно обманула ПАСЕ

Безграмотная попытка Украины смогла-таки ввести в заблуждение ПАСЕ и "протолкнуть" принятие резолюции с украинской поправкой об ответственности России за войну в Донбассе.

Такое заявление сделал Леонид Слуцкий, глава думского комитета по международным делам, комментируя принятую сегодня резолюцию с претензиями к России, признав тем самым ее стороной внутриукраиского конфликта.

"Россия не является и никогда не являлась стороной минских соглашений. Все договоренности заключены между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом даже есть резолюция ООН от 2015 года. Но Украина, упорно саботируя выполнение этих соглашений, упрямо навязывает всему миру мысль, что ответственна за срыв Россия. То, что этот номер ей (Украине — прим. ред) до сих удается, это отголосок почти пятилетнего отсутствия делегации РФ на страсбургской площадке и нескоординированной работы мониторингового комитета", — говорит Слуцкий.

Напомним, что сегодня "финт" Украины, после встречи с ее президентом повторил госсекретарь США Майк Помпео. Об этом подробнее — здесь.