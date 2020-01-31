Ситуацию с чиновницами из Керчи, которые лишились работы за "хамское отношение", продемонстрированное ими во время встреч с блокадниками, прокомментировал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента призвал не объявлять "охоту на ведьм" и указал на необходимость "внимательно разбираться в каждом отдельном случае".
"Общественная нетерпимость к проявлениям хамства в любом виде — залог того, что мы постепенно от этого избавимся", — заявил Песков.
Напомним, скандал в Керчи разгорелся после того, как глава горсовета Майя Хужина посетила местных жительниц, переживших блокаду Ленинграда. В качестве "дополнения" к памятным медалям чиновница вручила пожилым женщинам "символический подарок": по батону белого хлеба.
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