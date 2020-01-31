Аксенов: чиновник, который по-хамски повел себя, не может остаться

Чиновница из Керчи, являвшаяся до сегодняшнего дня еще и секретарем местного отделения "Единой России", после того, как ее манера общения с ветеранами-блокадниками подверглась жесткой критике со стороны партийного руководства и главы Крыма, решила, видимо, устроить из своего увольнения со всех постов разом шоу.

Хочу-ухожу, захочу - останусь

Когда скандал вокруг подаренного блокадникам "батона" только начинал набирать обороты, Майя Хужина написала заявление об увольнении. Но через несколько часов передумала и отозвала его. Решение свое чиновница объяснила просто:

"Я поддалась сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь".

Глава Крыма "преданность избирателям" не оценил

О том, что подобным образом поступать, мягко говоря, "недопустимо", Майе Хужиной напомнил глава Крыма Сергей Аксенов, посчитавший решение "я остаюсь" "самодурством и ересью":

"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Майя Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", — написал Аксенов в Facebook.

И добавил, что если Сергей Бороздин, глава администрации Керчи, не может сам навести порядок и уволить чиновницу, которая "по-хамски" повела себя с блокадниками, он приедет и поставит точку сам.

Нет, все-таки ухожу

Судя по тому, что Майя Хужина все же написала заявление, Бороздин сумел объяснить своей теперь уже почти бывшей коллеге, что она неправа. И в чем именно.

Напомним, что "гнать из власти" чиновников, которые позволяют себе хамить или как-то иначе выказывать неуважение к людям, — требование президента. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.