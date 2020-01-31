Чиновница из Керчи, являвшаяся до сегодняшнего дня еще и секретарем местного отделения "Единой России", после того, как ее манера общения с ветеранами-блокадниками подверглась жесткой критике со стороны партийного руководства и главы Крыма, решила, видимо, устроить из своего увольнения со всех постов разом шоу.
Когда скандал вокруг подаренного блокадникам "батона" только начинал набирать обороты, Майя Хужина написала заявление об увольнении. Но через несколько часов передумала и отозвала его. Решение свое чиновница объяснила просто:
"Я поддалась сиюминутной женской слабости. Во-первых, заявление написано неправильно, а во-вторых — меня выбирали люди по мажоритарному округу. Избиратели мне звонят и говорят, что со мной. Поэтому я остаюсь".
О том, что подобным образом поступать, мягко говоря, "недопустимо", Майе Хужиной напомнил глава Крыма Сергей Аксенов, посчитавший решение "я остаюсь" "самодурством и ересью":
"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Майя Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством", — написал Аксенов в Facebook.
И добавил, что если Сергей Бороздин, глава администрации Керчи, не может сам навести порядок и уволить чиновницу, которая "по-хамски" повела себя с блокадниками, он приедет и поставит точку сам.
Судя по тому, что Майя Хужина все же написала заявление, Бороздин сумел объяснить своей теперь уже почти бывшей коллеге, что она неправа. И в чем именно.
Напомним, что "гнать из власти" чиновников, которые позволяют себе хамить или как-то иначе выказывать неуважение к людям, — требование президента. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.