Правительство Чувашии ушло в отставку

Сегодня правительство Республики Чувашия в полном составе ушло в отставку.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Олег Николаев.

Отставка правительства республики произошла вслед за увольнением Михаила Игнатьева, ранее возглавлявшего правительство Чувашии, и назначением врио главы.

"Сегодня я подписал указ об отставке правительства", — цитирует Николаева ИА ТАСС.

Отставка эта произошла в соответствии с Конституцией Чувашской Республики, в которой записано, что решение президента РФ об отстранении главы Чувашии от должности влечет за собой отставку кабмина республики.

Экс-губернатора Михаила Игнатьева, напомним, президент Путин отправил в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия".

Впрочем, по словам временно исполняющего обязанности руководителя региона Олега Николаева, он не исключает того, что некоторые экс-министры продолжат работу в правительстве.