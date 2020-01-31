Чиновница, дарившая блокадницам батоны, будет уволена со всех постов

Майя Хужина, председатель керченского горсовета, будет уволена с поста секретаря местного отделения Партии "Единая Россия".

А позже главой Крыма будет инициировано ее увольнение с занимаемой сейчас муниципальной должности. Об этом сообщается на сайте "ЕР".

Причина увольнения

"Демонстрация явного пренебрежения и неуважения к ветеранам Великой Отечественной войны, продемонстрированное Хужиной во время вручения памятных медалей блокадницам".

Как рассказал Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы от Единой России,

"она даже шубу не сняла, вручая медали. Уделили ветеранам 5 минут. У президента страны есть время встречаться с ветеранами и отдать им дань уважения, а у городских руководителей Керчи этого времени нет. Унизителен и сам факт поздравления блокадников хлебобулочными изделиями (блокадницам вместе с медалями чиновницы вручали батоны в полиэтиленовых пакетах и цветы в обертке с надписями на немецком (кому принадлежит эта "гениальная идея", пока неизвестно — прим. ред.)".

Пост в Сети: попытка оправдаться или демонстрация обиды?

Еще одним фактом, возмутившим не только однопартийцев, но и общественность Керчи, стал пост Хужиной в соцсети, где она написала, что "эти люди (ветераны — прим. ред.) не нуждаются в подарках". Позже, под шквалом гневных "отповедей" в комментариях, чиновница запись удалила.

Хотя виноватой себя, по ее же собственным словам, не считает и утверждает, что

"все обвинения — негативная информационная волна, поднятая отдельными блогерами, а блокадницы, наоборот, благодарили за проявленное внимание".

Объяснения не приняты

"Те объяснения, которые сейчас дает Майя Хужина абсолютно невнятны", — цитирует слова Александра Хинштейна пресс-служба "ЕР".

В "Единой России" считают, что людям, демонстрирующим такое хамское поведение, не место во власти.

К слову, напомним, что применять к чиновникам "строгие меры наказания за хамство" — идея президента России. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.