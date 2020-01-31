Почему вдруг в аптеках подорожали маски? ФАС проведет проверку

Борис Менделевич, член комитета Госдумы по охране здоровья обратился в ФАС с просьбой проверить обоснованность резкого повышения цен на медицинские маски и противовирусные препараты.

"Пользуясь появившимися в обществе паническими настроениями, некоторые аптечные сети повышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты", — написано в письме, направленном Игорю Артемьеву, начальнику Федеральной антимонопольной службы, и Дмитрию Пархоменко, руководителю Росздравнадзора.

Менделевич считает, что подобные действия недопустимы "когда речь идет о здоровье и безопасности граждан".

О том, что в России уже наблюдаются — несмотря на то, что пока в стране нет подтвержденных случаев заболевания коронавирусом — признаки паники, первыми заговорили как раз-таки работники аптек, отметившие "небывалый для января спрос на маски и противовирусные препараты".

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