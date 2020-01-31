На встрече с общественностью, которую президент провел 30 января в Красногорске, Владимир Путин напомнил о поручении усилить ответственность за оскорбление и доработать механизмы опровержения недостоверной информации, которое он давал на декабрьском заседании СПЧ.
По мнению президента, "если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место" и таких чиновников надо "выметать из органов власти".
Примером того, что наказания за такого рода "проступки" уже начались, выступают ряд "показательных" увольнений.
Так два дня назад своим указом с формулировкой "в связи с утратой доверия" президент лишил должности главу Чувашии Михаила Игнатьева.
Поводом стали два скандала, главным действующим лицом которых был чиновник.
Должности главы департамента молодежной политики за реплику, брошенную на встрече с молодежью, лишилась Ольга Глацких.
Во время обсуждения поддержки молодежных проектов, она заявила:
"Государство вам вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать".
Спорт о величине прожиточного минимума закончился увольнением Натальи Соколовой, министра труда Саратовской области. Она тогда заявила:
"Я могла бы питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц (установленный минимум для пенсионеров — прим. ред). Макарошки всегда стоят одинаково".
Иркутский губернатор Сергей Левченко лишился своего пресс-секретаря после того, как Ирина Алашкевич назвала пострадавших от паводка в Тулуне "бичевней" и "быдлом".
Уволить начальницу пресс-службы руководителю пришлось после того, как Путин назвал ее "непорядочным человеком".
Фотограф Дмитрий Исхаков дал комментарий по новым слухам о якобы его разводе и ухудшении отношений с певицей Полиной Гагариной.