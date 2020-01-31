Наказание за оскорбление: чиновников будут "выметать из органов власти"

На встрече с общественностью, которую президент провел 30 января в Красногорске, Владимир Путин напомнил о поручении усилить ответственность за оскорбление и доработать механизмы опровержения недостоверной информации, которое он давал на декабрьском заседании СПЧ.

По мнению президента, "если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место" и таких чиновников надо "выметать из органов власти".

Примером того, что наказания за такого рода "проступки" уже начались, выступают ряд "показательных" увольнений.

Самые громкие из увольнений за хамство

Прыжки за ключами

Так два дня назад своим указом с формулировкой "в связи с утратой доверия" президент лишил должности главу Чувашии Михаила Игнатьева.

Поводом стали два скандала, главным действующим лицом которых был чиновник.

18 января Игнатьев заявил, что надо "мочить" журналистов, которые его критикуют,

появившееся в сети видео, на котором глава региона заставляет офицера подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины.

"Государство не просило вас рожать"

Должности главы департамента молодежной политики за реплику, брошенную на встрече с молодежью, лишилась Ольга Глацких.

Во время обсуждения поддержки молодежных проектов, она заявила:

"Государство вам вообще ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать".

"Макарошки"

Спорт о величине прожиточного минимума закончился увольнением Натальи Соколовой, министра труда Саратовской области. Она тогда заявила:

"Я могла бы питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц (установленный минимум для пенсионеров — прим. ред). Макарошки всегда стоят одинаково".

"Бичи и быдло в Тулуне"

Иркутский губернатор Сергей Левченко лишился своего пресс-секретаря после того, как Ирина Алашкевич назвала пострадавших от паводка в Тулуне "бичевней" и "быдлом".

Уволить начальницу пресс-службы руководителю пришлось после того, как Путин назвал ее "непорядочным человеком".