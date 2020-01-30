Поклонская предложила защищать семьи от ложных доносов

Наталья Поклонская, заместитель председателя думского комитета по международным делам, подготовила поправки к нашумевшему закону о домашнем насилии, который, по ее мнению, нужно переименовать в "Закон о сохранении и укреплении семьи".

Экс-прокурор Крыма считает, что семьи, в случае принятия закона, нужно будет защищать от ложных доносов.

"Мы должны сместить акценты и не показывать, что дом для человека — самое опасное место. Необходимо сохранять и укреплять семьи, давать возможность остудить горячие головы и прекратить бесконечные скандалы", — говорит Поклонская.

Что нужно сделать в первую очередь

Чтобы действенно защищать семьи, уверена депутат, надо

особо "буйных супругов" отправлять в вытрезвители, а после "приведения в чувство" — на приёмы к психологу и наркологу;

усилить требования к участковым в части работы по заявлениям о домашнем насилии.

Нужен механизм защиты от ложных доносов

Кроме того, Поклонская уверена, что непременно будут иметь место "ложные доносы и манипуляции, в том числе со стороны соседей, учителей и бывших супругов".

"И надо прописать в законе меры защиты семей от них. Например, если соседи утверждают, что регулярно слышат из квартиры шум, крики или звуки драки, то они должны подтвердить свои слова аудиозаписями. Да и супруги, утверждающие, что являются жертвами домашнего насилия, тоже должны будут иметь доказательства — хотя бы аудиозаписи", — предлагает парламентарий.

Напомним, законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия" был опубликован для общественного обсуждения на сайте Совфеда в конце ноября. Внести документ в Госдуму планируется к февралю.