Мишустин: неверная трактовка информации рождает слухи и недовольство

Неограниченный доступ к персональным данным россиян давать правоохранителям власти не планируют. Все разговоры и обсуждения этой темы — результат неправильного трактования полученной информации.

Об этом говорил сегодня на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин.

"То, что касается информации о том, что правоохранительные органы получат неограниченный доступ к персональным данным в онлайне, это совсем не соответствует действительности. Даже разговора такого никогда не было", — сказал премьер.

Кто-то что-то не так понял

По его мнению, пресс-службам профильных комитетов и ведомств нужно было подробно объяснить, что речь шла только лишь об автоматизации доступа в электронном виде, а никак не о нарушении прав и свобод граждан.

"Но кто-то вот протрактовал, так, как понял, и искаженная информация "ушла" в СМИ. Большая просьба к к министерствам, руководителям служб и агентств: в подобных случаях реагировать быстро и оперативно, давать детальные и понятные комментарии", — сказал он.

Как избежать подобных ситуаций

А для этого, считает Мишустин, надо организовать четкую работу пресс-служб:

"Пожалуйста, свои пресс-службы предупредите о таких случаях. И если вы вдруг по каким-то причинам не можете оперативно дать комментарий, то пусть они действуют через департамент пресс-службы правительства и как минимум координировали эту работу соответственно с правительством", — поручил премьер-министр участникам совещания.

Напомним, что новость о предложении "открыть для сотрудников силовых структур, которые уполномочены вести оперативно-розыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан", якобы прозвучавшем на заседании Госсовета во всех СМИ появилась 29 января. Подробнее об этом — здесь.