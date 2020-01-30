У "Коммунистов России" скоро появится "дочка" - женская партия

8 марта 2020 года может стать особенным днем для российских женщин — днем рождения их собственной всероссийской партии.

Как рассказал Максим Сурайкин, председатель ЦК "Коммунистов России", на съезде, который пройдет в Международный женский день, будет обсуждаться возможность создать новую женскую организацию.

"Такой план у нас есть давно. Мы ведь, как компартия, боремся за права трудящихся. И защита женщин — один из аспектов нашей работы. Перед нами, поэтому, стоит задача создать организацию, куда вошли бы те, кто проблемы женщин знает "изнутри". С активной гражданской позицией, с социалистическими взглядами, чтобы организация могла активно защищать права женщин, помогать им в решении проблем, в трудоустройстве, в защите гражданских, социальных прав", — говорит Сурайкин.

Первыми членами новой партии станут, по его словам, "женщины-активистки из "Коммунистов России", проживающие в разных регионах страны, которые займутся созданием "партийных ячеек" на местах.