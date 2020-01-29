США ввели новые ограничительные санкции в отношении Российской Федерации.
На этот раз "под удар" попали чиновники Крыма — за проведение выборов в 2019 году, и компания, осуществляющая железнодорожные перевозки пассажиров на полуостров.
Об этом сообщает управление по контролю за иностранными активами Минфина Соединенных Штатов.
"Санкции введены в отношении врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, спикера городского заксобрания Владимира Немцева и сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой (и еще 4 должностных лиц — прим. ред), а также компании "Гранд Сервис Экспресс", — написано в документе (размещен на сайте министерства).
Антон Морозов, член думского комитета по международным делам, назвал это решение "очередным недружественным шагом по отношению к России", а еще "неконструктивной и бесперспективной мерой".
"Это никак не отразиться на работе тех, кого в список внесли, поскольку операции по железнодорожным перевозкам осуществляются на территории нашей страны, и повлиять на это американцы никак не могут", — считает Морозов.
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